Учасниця реаліті-шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" опублікувала фото у весільній сукні разом із володарем титулу "Mister Sea World" Богданом Юсипчуком

Як пише Politeka.net, фіналістка шоу "Холостяк-11" Юлія Бельченко ("Зайка") заінтригувала підписників, опублікувавши фото у весільній сукні в своєму Instagram. Дівчина постала в обіймах актора, ведучого програми "ЖВЛ" на "1+1" і "Найгарнішого чоловіка світу" – Богдана Юсипчука. Пара хвалилася обручками на безіменних пальцях.

Юлія одягнула красиву білу сукню і довгу фату, а Богдан був у класичному костюмі з чорною сорочкою. У підписі до світлини Юлія залишила тільки сердечко і нічого не пояснила. Згодом дівчина опублікувала ще й відео, де у весільній сукні гойдається на качелі, яке підписала: "Ранок нареченої".

Шанувальники дівчини розгублені: ніхто не розуміє чи Юля та Богдан побралися чи це просто чергові зйомки чи фотосесія.

"Багато питань, але мало відповідей 🗿", "Це занадто ідеально, щоб бути правдою 😅✨", "Ви справді чоловік та дружина??", "Думаю ,що це зйомки або щось таке 🔥🔥🔥🔥але інтригу тримаєте добре", "Фільм, серіал, обкладинка?)", - пишуть фанати.

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