Телеведуча Маша Єфросиніна показала свою фігурку в нижній білизні

Як пише Politeka.net, нещодавно зірка стала обличчям українського бренду нижньої білизни. Єфросиніна, яка довгий час комплексувала з приводу своєї фігури, роздяглася, щоб підтримати жінок.

"Я все знаю, про борозни від шлеєк бюстгальтера на плечах...Про те, як чашка DD йде тільки в обхваті 95 і не менше... Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики... і як впиваються в залози кісточки від чашок...Знаю не з чуток!» ,- зазначила телеведуча, яка на початку своєї кар'єри важила 85 кілограм і могла похвалитися шостим розміром грудей.

У коментарях Маші залишили масу приємних слів.

"Ааааагонь. Напевно це і є бути дорослою! Приймати себе! Любити своє тіло!", "Дуже красива фігурка. Марія, Ви приклад для наслідування", "фігура бомба", "Ах, яка жінка, на це можна дивитися вічно! Марія, ви прекрасні!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Єфросиніна показала худорляве тіло в трендовому купальнику: "до мого солодкого...".

Також Politeka розповідала, що Єфросиніна в красивому вбранні показала, чому її називають іконою стилю: "неймовірно шикарна".

А ще Politeka писала, що Єфросиніна не змовчала про важливу подію в житті:"сльози душать".