Відома хореограф Олена Шоптенко засвітилася в обіймах переможця останнього сезону "Танців з зірками" Макса Леонова

Як пише Politeka.net, Шоптенко прославилася після того, як перемогла в першому сезоні танцювального проекту. Після цього вона ще кілька разів брала участь в шоу в якості партнерки відомих людей. Макс Леонов був учасником шоу кілька разів. В останньому сезоні він вирвав перемогу в парі з екс-солісткою групи ВІА Гра Сантою Дімопулос.

На свіжих відео Шоптенко показала, що готує спільний дует з Максом.

«Ми з Максом Леоновим готуємося до одного дуже крутого проекту. Відтворюємо вальс 1930-х років», - похвалилася Шоптенко, опублікувавши кадри з танцювального залу.

Також вона показала кумедні моменти з репетиції, на якій Макс затанцювався і переплутав танець.

"Але щось пішло не так. Тоді так не прогиналися", - пожартувала дівчина.

Хореограф не стала розповідати, до якого проекту вони готуються.

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