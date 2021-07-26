Відома хореограф Олена Шоптенко засвітилася в обіймах переможця останнього сезону "Танців з зірками" Макса Леонова
Як пише Politeka.net, Шоптенко прославилася після того, як перемогла в першому сезоні танцювального проекту. Після цього вона ще кілька разів брала участь в шоу в якості партнерки відомих людей. Макс Леонов був учасником шоу кілька разів. В останньому сезоні він вирвав перемогу в парі з екс-солісткою групи ВІА Гра Сантою Дімопулос.
На свіжих відео Шоптенко показала, що готує спільний дует з Максом.
«Ми з Максом Леоновим готуємося до одного дуже крутого проекту. Відтворюємо вальс 1930-х років», - похвалилася Шоптенко, опублікувавши кадри з танцювального залу.
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Також вона показала кумедні моменти з репетиції, на якій Макс затанцювався і переплутав танець.
"Але щось пішло не так. Тоді так не прогиналися", - пожартувала дівчина.
Хореограф не стала розповідати, до якого проекту вони готуються.
Нагадаємо, що Олена Шоптенко без штанів зачарувала образом в одній сорочці:"я так довго чекала".
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