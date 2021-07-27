Українська група GreenGrey повідомила про те, що її хочуть "стерти з історії" України
Наприкінці травня цього року до колективу звернулися з офісу Президента. Про це артисти передали у своєму пості на Фейсбук, пише Politeka.net.
За інформацією GreenGrey влада запропонувала взяти їм участь у великому святковому концерті, присвяченому Дню Незалежності. Гурт повинен був виконати свій знаменитий хіт "Под дождем". Почалася підготовка, обговорювався сценарій, технічні деталі з менеджментом.
Як раптом, через деякий час GreenGrey повідомили, що концерт буде тільки з україномовними артистами, тому гурт вже не вписується в концепцію свята.
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Колектив нагадав, що завжди виступав під прапором України і заробив більше сотні різних нагород, в тому числі дві МТV music awards. Артисти записували кліпи, платили податки, а також ростили дітей в Україні
"Як би кому не хотілося, у нас українські паспорти і ми громадяни України! Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!",- написали автори поста.
"Згодна і повністю підтримую гурт, росли на цих піснях, дуже сумно", "А за 30 років не вистачило розуму написати хоч один хіт української?". - прокоментували користувачі Мережі.
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