Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес знову опинилася в обіймах свого колишнього коханого, актора Бена Аффлека

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Джей Ло розійшлася з бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким зустрічалася з березня 2017 року. Практично відразу в пресі стали ходити чутки про те, що зірка відновила відносини з Беном Аффлеком, з яким зустрічалася на початку 2000-х. Пізніше красуня підтвердила роман з колишнім і навіть опублікувала фото, на якому вони цілуються. Разом парочка відсвяткувала 52-й день народження Лопес.

Також папараці зняли, як Аффлек тримався за сідниці Лопес під час відпочинку на яхті. Таким чином зірки повторили своє фото 20-річної давності.

"Бен Аффлек на тому ж місці 20 років потому", - підписали фото автори каналу в Інстаграм.

У коментарях стали обговорювати зіркову парочку.

"Чувак, який зміг", "Навіщо взагалі розлучалися!", "У нього красива дружина була Дженніфер Гарнер. Шило на мило поміняв», «місце зустрічі змінити не можна», "вони спеціально так роблять", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Джей Ло влаштувала пікантне дефіле в бікіні:"їй не може бути 52".

Як повідомляла Politeka, Джей Ло розсмішила незвичайним поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається...".

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