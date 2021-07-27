Ведучий українського талант-шоу "Україна має талант" Григорій Решетник розповів, хто стане новими суддями проєкту

Як пише Politeka.net, шоумен та ведучий популярних реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка" став ведучим нового сезону проєкту "Україна має талант". Так, у своєму Instagram чоловік показав також і оновлений склад журі шоу.

Так шукати нові українські таланти будуть шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот.

Зауважимо, що прем’єра шоу відбудеться восени. Протягом зйомок до основного складу суддів будуть приєднуватися відомі українці, які чим-небудь прославили країну.

Зауважимо, що шанувальникам "Україна має талант" не сподобалися зміни у складі журі. Про це вони написали під постом Григорія Решетника.

"Так, без Данилка дуже сумно, його ніким не замінити 😢", "Гріша давайте старе жюрі : однозначно Данилка,Сосєдова! Що це за эксперти ? Розчарування. З них такі жюрі, як з гівна пуля. Немає бажання дивитися", " Через Мішину дивитися не хочеться, давайте старе журі😢", " Танці бачу є кому оцінити. Кот молодець хороший майстер своєї справи. А хто буде оцінювати голос? 😮", " Мішина розчарувала, до чого вона там, всі інші класні", - пишуть користувачі мережі.

Раніше Politeka писала, що Мішина після розставання з Еллертом возз'єдналася з Женею Котом з "Танців з зірками": "Вже сюди перекочувала".

Нагадаємо, що ведучий "Холостячки" Решетник дозволив зазирнути за лаштунки нового "Україна має талант": перші кадри.

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила одкровенням, як зараз живе її чоловік: "Паралельно у коханого...".