Відома українська модель Таня Брик показала, як тримає тіло в тонусі
Як пише Politeka.net, Таня Брик є популярною моделлю в Україні, що стала переможницею "Супер Топ-модель по-українськи". Красуня нещодавно навіть запустила власний бренд купальників, похвалилися своїми дизайнерськими ідеями. Зараз Таня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім, що відбувається у неї в житті.
Цього разу Брик вирішила показати, як проходять тренування. Красуня була в лосинах і ТОПі, а поруч стояв молодий чоловік в бейсболці і шортах, демонструючи рельєфний прес.
"Ловіть супер круту тренування на руки і спину від мене і @lozenko_evgenii.
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4 підходи по 12-15 разів, на останньому повторенні затримати в напрузі на 5-10 сек
Всім гарного дня і тренуйтеся з нами і models camp", - написала Тетяна під фото.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Відмінно. Спасибі"," Женя, заздрю тобі, така ляля поруч стоїть"," обожнюю вас, Така ви молодець, роботяга у всіх сенсах","а що за гумки".
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