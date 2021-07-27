Відома українська модель Таня Брик показала, як тримає тіло в тонусі

Як пише Politeka.net, Таня Брик є популярною моделлю в Україні, що стала переможницею "Супер Топ-модель по-українськи". Красуня нещодавно навіть запустила власний бренд купальників, похвалилися своїми дизайнерськими ідеями. Зараз Таня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім, що відбувається у неї в житті.

Цього разу Брик вирішила показати, як проходять тренування. Красуня була в лосинах і ТОПі, а поруч стояв молодий чоловік в бейсболці і шортах, демонструючи рельєфний прес.

"Ловіть супер круту тренування на руки і спину від мене і @lozenko_evgenii.

4 підходи по 12-15 разів, на останньому повторенні затримати в напрузі на 5-10 сек

Всім гарного дня і тренуйтеся з нами і models camp", - написала Тетяна під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Відмінно. Спасибі"," Женя, заздрю тобі, така ляля поруч стоїть"," обожнюю вас, Така ви молодець, роботяга у всіх сенсах","а що за гумки".

Нагадаємо, Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" без одягу змусила Костромічову скрикнути

А ще Politeka писала, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в рожевому бікіні підняла не тільки настрій

Також Politeka повідомляла, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в бікіні на мотузочках вразила вигинами



