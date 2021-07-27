Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан похвалилася яскравими літніми луками, засвітивши несподівану деталь

Як повідомляє Politeka.net, обраниця "Холостяка" Михайла Заливако вирішила зняти популярне відео для молодіжної мережі. За 15 секунд вона спробувала змінити чотири літніх образи. При цьому красуня весь час перебувала в русі.

Варто відзначити, що підтягнута фігурка дівчини дозволяє їй носити вельми відкриті наряди, що вона із задоволенням робить. Не дарма красуня трудиться в спортивному залі, щоб тримати себе у формі.

На відео Анна постала в коротких вільних шортах, чорному топі і світлій сорочці. Вона ефектно пройшлася і присіла, в мить змінивши наряд на джинсові шортики і пікантне боді. Варто відзначити, що в кадр потрапили синці на ногах. На лівій нозі у красуні був помітний досить великий синець, який псував вигляд струнких ніжок.

Нагадаємо, що Анна Богдан осідлала свого коханого, провокуючи підписників: "хейтери скажуть, що сіла на шию...".

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