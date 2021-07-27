Український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма здивував незвичайним заняттям серед зелених полів

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram хореограф опублікував ролик, на якому показав ще одну свою пристрасть. Артист знімався в ролику з тренером, який контролював його біг. Заміські пейзажі підкреслювали настрій, який людина відчуває під час бігу.

"Знаю, що більшість з вас, на жаль, не бігає. Раджу спробувати. Раптом сподобається. Ось я, наприклад, обожнюю біг, особливо в зручній і красивій формі. Тим більше, якщо екіп настільки технологічний, що охолоджує навіть у таку шалену спеку", - зазначив Яма.

Варто відзначити, що крім танців хореограф активно займається спортом, як і його дружина Лілія. Це допомагає подружній парі виглядати вражаюче. Наприклад, Влад Яма в свої 39 років виглядає на 30 років і не збирається здавати позиції.

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