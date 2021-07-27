Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець вразила забігом на милицях

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Кравець зламала ногу, внаслідок чого змушена ходити в гіпсі. Як зізналася актриса, вона заплуталася у власних широких штанях і боляче вдарилася п'ятою об одвірок. Незважаючи на травму, Олена продовжує працювати і брати участь у зйомках.

На свіжих відео, які опублікував в Instagram її колега Євген Кошовий, Олена у вишиванці і на милицях влаштувала справжній забіг на стадіоні. Судячи з відео, всі кварталівці брали участь у зйомках, приурочених до Дня Незалежності України. Олена влаштувала забіг, а колеги слухняно слідували за нею. Закінчилося все тим, що Степан Казанцев перегнав артистку, вирвавши у неї з рук милицю. Всі актори розсміялися і продовжили веселитися.

"У нас Ленка втекла. Але естафетна паличка знайшла свого героя", - підписав відео Кошовий.

Нагадаємо, що Кравець з'явилася на сцені після нещасного випадку, здивувавши зовнішнім виглядом:"Оленка...".

Як повідомляла Politeka, покалічена Кравець зізналася, що з нею сталося: "ми поїхали в лікарню, а там...".

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