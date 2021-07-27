Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав, як проходять трудові будні з його групою Мozgi
Як повідомляє Politeka.net, після розпаду дуету Потап і Настя артист присвятив весь свій час продюсуванню артистів, а також розкрутці групи Мozgi, в якій він співає з іншими чоловіками. Як зізнавався Потап, йому дуже дорогий цей колектив, оскільки саме з ним він може випустити свою невгамовну енергію назовні.
На свіжому фото в Instagram Потап постав у білій реперській футболці і золотих ланцюгах на шиї. На ногах у артиста красувалися жовті шорти, білі гетри і кросівки. Він показав частину зйомки, яку робив у студії для групи. Судячи з усього, в процесі роботи Потап втомився і вирішив відпочити на підлозі.
"Photo session #mozgi", - коротко підписав фото Потап.
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У коментарях артисту залишили кілька відгуків.
"Я відразу зрозумів, що це ноги відомої людини з великої літери "П"", "крутий", "справжній репер", "вже втомився?",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Потап вразив шанувальників незвичайним виглядом:"залікові шорти".
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