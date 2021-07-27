Зірка "Дизель шоу" Євген Гашенко насмішив дивним відео з виноградом, показавши незвичайний спосіб його вживання

Як відомо, зараз серед молоді особливо популярна соціальна мережа Тікток, користувачі якої публікують короткі відео, часто гумористичного характеру. Багато зірок шоу-бізнесу хочуть залишатися в тренді, тому заводять власні акаунти в соцмережі і публікують там свої ролики. До них вирішив приєднатися і відомий український актор і комік Євген Гашенко.

Як пише Politeka.net, своїм новим відео для Тікток гуморист поділився ще й в Instagram. На кадрах Євген продемонстрував оригінальний спосіб поїдання винограду. Артист сидить перед камерою з великим гроном і відриває одну ягідку. Спочатку він починає забавно качати головою під музику, а потім робить вигляд, ніби його ось-ось знудить. Зрештою Гашенко з здивованим виглядом випльовує виноградину.

"Заходьте в Тікток. Набирайте в пошуку @dizelgan, Підписуйтесь і буде вам щастя!", - підписав кадри гуморист.

У коментарях відзначилася його колега по "Дизель шоу" Вікторій Булітко, яка залишила під відео смайлики у вигляді вогню.

"Дайте будь ласка винограду...", "Чуй Жень, тебе навіть звідси, з Киргизстану видно", " Ха-ха-ха", - пишуть люди.

Нагадаємо, зірку "Дизель шоу" застукали в ліжку з одруженим колегою.

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