Відомий український шеф-кухар і телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів українцям про те, як почалася його кар'єра і як він потрапив до Росії

Суддя і ведучий популярного шоу «Майстер Шеф» продовжив ділитися розповіддю про своє життя в Instagram, повідомляє Politeka.net. Раніше Хіменес-Браво вже розповів, що народився в бідній колумбійській родині і з дитинства допомагав мамі готувати. Завдяки удачі і своєму таланту він зміг потрапити в хорошу академію і почати навчатися кулінарії.

У новому пості кулінар написав, що після цього він потрапив в найнебезпечніше місто Колумбії, Медельїн. Він став непогано заробляти, але це зробило його мішенню для місцевих рекетирів.

"Одного разу, мене викрали, погрожували мені, що знайдуть мою сім'ю. Все для того, щоб я дав грошей. Того дня мене сильно побили, до напівсмерті, я дійсно думав: "Невже я так і помру?”. Вони вивезли мене за місто і кинули там", - згадує Ектор.

Того дня він зрозумів, що заради безпеки йому потрібно емігрувати. Незабаром кухар перебрався до Канади, де отримав пропозицію працювати в готелі «Хілтон», тим самим ставши наймолодшим шеф-кухарем в історії цих готелів.

Хіменес-Браво прожив у Канаді шість років, а пізніше його друг запропонував йому спробувати попрацювати в Санкт-Петербурзі. Незабаром кулінар зважився і на цей переїзд.

"Це був самий хард час в моєму житті, цілих 2 роки!", - прокоментував Ектор роки, проведені в Росії.

Однак, подробиці про це він пообіцяв розповісти пізніше.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" ошелешив правдою про своє важке життя в Колумбії.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився одкровенням про свою сім'ю.

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