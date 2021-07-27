Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зважилася показати фото в сміливому образі, яке зробила ще під час вагітності
Як відомо, в червні цього року у 55-річного співака і його 26-річної дружини народився син Міша. Для Павлика ця дитина стала вже четвертою, а ось для його молодої дружини – першою. У зв'язку з цим Репяхова приділяла своїй вагітності особливу увагу, розповідаючи про кожну дрібницю в своєму Instagram. Не обійшлося і без кількох фотосесій, які влаштувала для себе дівчина.
Як повідомляє Politeka.net, одним з фото, зроблених в той період, Репяхова зважилася поділитися з людьми тільки зараз.
"Під час вагітності не хотілося виставляти цю фотографію) а зараз, здається, прийшов час. Не вірю, що всередині мене мій Мишко. Сумую за вагітністю, прекрасний період життя", - написала дівчина.
На знімку вона позувала перед камерою в чорній білизні і боді з напівпрозорої сіточки, прикрашеної стразами. Образ доповнювали великі висячі сережки і укладені легкими локонами волосся дівчини.
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Передплатники тут же відреагували на публікацію.
"Красива! Вагітність до лиця", "дуже красиве фото воно мені відразу сподобалося і нічого в ньому поганого не бачу", "дуже красиве фото", "можна і про сестричку думати", - пишуть люди.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика в розтягнутій майці публічно зчепилася з дівчиною.
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