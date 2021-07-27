Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зізнався, що відчуває до Анни Богдан, а також відповів на питання про щирість їхніх стосунків

Як відомо, у фіналі популярного шоу Заливако зупинив свій вибір на Ганні. Пара стверджує, що з тих пір вони нерозлучні, а їхні стосунки засновані не на піарі, а на щирих почуттях. Втім, у багатьох українців ці твердження викликають сумніви, які тільки посилилися після розставання «холостячки» Ксенії Мішиної з Олександром Еллертом, з яким вона також почала зустрічатися після проекту.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Заливако поділився новим постом, в якому відверто розповів про почуття до Анни Богдан, з якою вони зараз знаходяться не поруч через те, що Михайло відправився в поїздку з друзями.

"Здивуюся самому собі. Я почав нудьгувати. Дуже цікаве почуття навіть прикольно якось... не думав, що у мене це буде так сильно. Тому, хто це не відчував, раджу", - написав Заливако.

Він поділився кількома спільними фото, на яких цілує і обіймає Анну.

"Ой ой ой які фотографії, які слова)) я теж сумую)) Май лав", - написала в коментарях Богдан.

Варто відзначити, що не всі коментарі до посту виявилися позитивними. Так, У Михайла запитали, наскільки щирі їх з Ганною стосунки.

"На скільки контракт?) На рік, як і у Мішиної з Еллертом?",- написав коментатор.

"У нас довічно. Хе**ві умови... ну, такі вибрали", - відповів на це Заливако.

Втім, багато коментаторів явно залишилися налаштовані скептично.

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