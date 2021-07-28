Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, що сталося

Танцівниця брала участь в декількох сезонах популярного проекту, але тепер заявила, що більше не виходитиме на паркет, передає Politeka.net.

Про це Гвоздьова повідомила у своїх сторіс в Instagram.

Так, хореограф зазначила, що для неї найлогічніша подальша участь у "Танцях з зірками" це тільки в якості судді.

Ілона назвала шість факторів, які вплинули на її рішення покинути шоу.

"1. Підбір зоряного складу;

2. Оновлення складу учасників;

3. Мої внутрішні переконання;

4. Досвід і потенціал;

5. Бажання зростання і розвиток;

6. Зміна креативного продюсера", - написала Гвоздьова.

Надалі артистка планує реалізовувати себе в інших проектах і сферах. Можливо, навіть хотіла б стати головним хореографом шоу.

Користувачі Мережі висловили свій жаль, що Ілони більше не буде на "Танцях".

"Так шкода, що Вас не буде в цьому сезоні. Ви були серцем і окрасою цього проекту", - написав один з шанувальників, а Гвоздьова йому подякувала.

При цьому красуня опублікувала один з кадрів, інтригуюче підписавши його:

"Проект, який перевернув мою свідомість і мотивував йти далі... Скоро".

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