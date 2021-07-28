Учасниця реаліті-шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" розповіла про причини раптового весілля

Юлія "Зайка" розповіла про весілля вже після того, як виставила весільні кадри в мережу і підкреслила, що це для неї було дуже несподівано, а самі шанувальники всі подробиці дізнаються в четвер.

Саме тому фанати дівчини підозрюють, що церемонія – просто фейк і спроба привернути уваги, а також можливо всі кадри – просто частина зйомок якогось шоу. Як видно з питань Юлії, які їй надіслали в сторі, багато користувачів мережі досі не вірять в щирість почуттів телеведучого Богдана Юсипчука і самої дівчини.

Відповідаючи, дівчина розповіла, чому нікого не попереджали-все просто сталося раптово. За словами зайчика - це не була постановка або просто проект "Одруження наосліп"

Виявляється, пости Юсипчука про весілля були не жартом - пара дійсно вирішила пов'язати себе узами шлюбу всього за 3 дні, як пише Юлія. Причому довелося їй відповісти також, що вона не в положенні.

"Бейбик буде?"- запитують у шанувальники. На що вона коротко відповідає: "Я не вагітна!".

"Я живу своє життя, як мені подобається. Якщо ви не задоволені чимось спостерігаючи за нею-можете відписатися " - написала в сторі Юлія.

Раніше Politeka писала, що двічі покинута "Холостяком" Юля "Зайка" зізналася, що зараз відчуває до Міші: "було непросто".

Нагадаємо, що Юля "Зайка" вирішила розповісти, що творилося за лаштунками "Холостяка": "почали нападати натовпом".

А ще Politeka повідомляла, що Юля " Зайка "після невдачі на" Холостяку "дала українкам несподівану пораду:" біжіть від тих, хто...".