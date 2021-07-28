Новий сезон шоу "Голос" , який пройде вже без Тіни Кароль, здивував новими правилами для учасників

У фіналі шоу "Голос країни-11", де підопічна Тіни Кароль Юлія Тимочко не змогла здобути перемогу, співачка вирішила зробити вельми несподіване оголошення. Справа в тому, що артистка вирішила покинути проект і 11 сезон пісенного шоу став для неї останнім.

Перед початком зйомок на проекті тим часом вже оголосили умови конкурсу і навіть здивували новими правилами, що спантеличило користувачів.

"Телеканал 1 + 1 оголошує кастинг нового дванадцятого сезону вокального шоу «Голос країни». Цього року, крім традиційного онлайн кастингу, глядачі можуть взяти участь у створенні шоу і стати «Агентами голосу»!

Тепер кожен може надіслати відеозапис співу свого талановитого друга або близької людини. Якщо вокал вразить творців проекту, то співак отримає шанс стати учасником 12 сезону. Не пропусти цю можливість стати зіркою нового сезону вокального шоу😍 "- йдеться в повідомленні сторінки "голосу", а також повідомляється про умови оформлення заявки.

Шанувальники відповіли:

"А чого не голоси діти? Вже 2 роки немає кастингу на цей проект; скажіть будь ласка з якого віку можна сприймати участь в кастингу?; Яка включна дата в якій можна подати заявку?; всім удачі!; Ризикніть, без зайвих роздумів! 🔥

Нагадаємо, сама Тіна не так давно висловилася з приводу свого відходу з шоу:

"Це мій останній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни". І спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто торкався цього проекту. Якщо так можна, то я б із задоволенням віддала своє крісло Юлії Саніній", - заявила Тіна Кароль.

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