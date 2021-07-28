Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат у свої 56 років може похвалитися ідеальною фігурою

Артистка нерідко публікує у своєму Instagram сміливі фото, які потім розлітаються мережею, передає Politeka.net. Цього разу відома брюнетка опублікувала фото, виблискуючи фігурою в сяючому бікіні.

На фото Ассія продемонструвала гарний прес і підкачані руки з ногами. Фігуру артистки можна назвати дівочою.

"38 градусів, доводиться жити в басейні", - підписала вона фотографії.

У пості популярної групи, де також опублікували ці фото, йдеться, що Ахат зараз відпочиває в Туреччині.

Користувачі Мережі висловили свою думку про фото в коментарях. Всього запис зібрав понад 2000 лайків.

"🔥 🔥круто, я б теж хотіла так виглядати в 56", "є гроші - можна і прибрати і підрізати і натягнути. Навіть не обговорюється. Але молодець, що стежить за собою 👏", " зате обличчя натягнуто, як барабан😂", " Дала б не більше 35 😍 красуня була і є!", "Ну ось🔥 🔥 🔥 🔥!!!А то прям на Джей Ло весь світ клином зійшовся", " шикарна фігура зовсім класна! 🔥 👏 ",- написали користувачі Мережі.

А так виглядає Дженніфер Лопес у свої 52 роки:

Зазначимо, Ассія Ахат посіла експертне місце на новому шоу "Співають всі", яке готують до виходу.

Крім співачки суддівські крісла займуть ще 99 зірок.

Нагадаємо, Ассія Ахат, Гросу, Мірзоян та інші зірки засвітилися на новому шоу "Співають всі": деталі

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