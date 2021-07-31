Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова зізналася, що її об'єднує зі співаком Олегом Кензовим

Як передає Politeka.net, дівчина відповіла на питання фоловерів у своєму Instagram.

Нещодавно співак Олег Кензов випустив нову відеокліп на пісню"Ой, як добре". За сюжетом, після бурхливої сварки хлопець з дівчиною миряться і грають гучне весілля. Ульянової дісталася роль нареченої, а Кензов зіграв, звичайно ж, нареченого.

Багатьом здалося, що парочка виглядала разом досить органічно. Ульянову запитали, що у неї з Кензовим насправді.

"Веселий, дотепний. У нас з ним дружні стосунки, не більше", - відповіла дівчина, і показала фото, на якому обіймається зі співаком.

Разом в тим, Даша Ульянова зізналася, що зараз закохана, проте подробиць розкривати не стала.

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