Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова зізналася, що її об'єднує зі співаком Олегом Кензовим
Як передає Politeka.net, дівчина відповіла на питання фоловерів у своєму Instagram.
Нещодавно співак Олег Кензов випустив нову відеокліп на пісню"Ой, як добре". За сюжетом, після бурхливої сварки хлопець з дівчиною миряться і грають гучне весілля. Ульянової дісталася роль нареченої, а Кензов зіграв, звичайно ж, нареченого.
Багатьом здалося, що парочка виглядала разом досить органічно. Ульянову запитали, що у неї з Кензовим насправді.
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"Веселий, дотепний. У нас з ним дружні стосунки, не більше", - відповіла дівчина, і показала фото, на якому обіймається зі співаком.
Разом в тим, Даша Ульянова зізналася, що зараз закохана, проте подробиць розкривати не стала.
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