Травмована зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала зворушливі кадри зі своїми молодшими дітьми

Як відомо, нещодавно популярна гумористка зламала ногу, через що тепер ходить в гіпсі і на милицях. Втім, зірка продовжує працювати, а, судячи з нових кадрів в її Instagram, ще й насолоджуватися відпочинком з дітьми.

Як пише Politeka.net, у своїх сторіз Кравець показала, як розважається зі своїми молодшенькими. На відео її 5-річні двійнята Ваня і Катя захоплено танцюють в оточенні інших дітей.

Справа відбувалася на якомусь дитячому святі: на задньому плані можна було почути ведучу, яка всіляко заманювала малюків танцювати. На кадрах Ваня ніяково намагається потанцювати з сестрою, проте їх руки постійно плутаються, і всі рухи виглядають забавно.

Танці дітей нагадали Кравець про її власну участь у шоу "Танці з зірками". Зірка навіть звернулася до свого партнера по паркету, хореографу Максу Леонову.

"Макс, у нас так само було на першій репетиції?", - поцікавилася Олена.

Після танцю Ваня зворушливо притиснувся до плеча своєї сестри, демонструючи, що між ними панує справжня дружба.

Варто відзначити, що Кравець довгий час намагалася не світити в соцмережах своїх молодших дітей. Кадрами з ними зірка стала час від часу ділитися тільки недавно. Крім Каті і Вані артистка і її чоловік виховують 18-річну дочку Машу. Дівчина вже давно живе самостійно і веде власний Instagram.

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