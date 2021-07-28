Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова відповіла на найцікавіші запитання фанатів
Даша Ульянова стала популярною після перемоги в одному з сезонів «Холостяка». І хоча пара у Макса Михайлюка з дівчиною не склалася, вона зараз як і раніше в центрі уваги. Нещодавно чоловік вперше став батьком і одружився на коханій Дарині Хлистун, тому у Даші часто запитують, як вона відреагувала на новину.
Даша розповіла, що вона дійсно привітала Макса з народженням дочки, а сама вона зараз закохана, хоч і не розповідає про свої стосунки і почуття, щоб уникнути зайвої уваги.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Тіло відомого актора-красеня знайшли у власному будинку, йому було всього 45 років: подробиці трагедії
Небезпечну хворобу зафіксували на українському курорті, введено карантин: що відомо
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
Також не обійшлося і без популярної теми-здоров'я і схуднення, яким захоплена Даша, щоб знайти ідеальну форму. Взимку дівчина набрала зайвого і тепер, скинувши чотири кг, важить 57, 5 кг, що її дуже радує.
«Запрещенка. Раз на рік можна», - написала Даша під останнім фото, демонструючи таким чином вже схудлу фігуру.
Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" у весільній сукні засяяла в обіймах Олега Кензова: "Ого, яка пара"
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова показала фірмовий шпагат в "невидимому" бікіні.
Також Politeka писала, що Даша Ульянова з "Холостяка «засвітилася в компанії колишньої суперниці:»як з конвеєра".