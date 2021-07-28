Українців готують до виходу п'ятого сезону шоу "Танці з зірками", поступово повідомляючи імена учасників і суддів

Вже розкриті імена деяких учасників нового сезону шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Вже відомо, що в проекті знімуться співачки Джамала і Олександра Зарицька, співак Олег Фагот Михайлюта, стриптизер Олексій Суровцев і учасниця "Квартал 95" Анастасія Оруджова.

У новому пості офіційної групи проекту в Instagram повідомили ім'я ще одного учасника - ним став Іван Люленов. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Іван Люленов @ivanliulenov, гуморист і капітан команди «Стоянівка» в "Лізі сміху", приймає #танціззіркамиchallenge від Анастасії Оруджової і передає його українському акторові Костянтину Войтенко @kostiantynvoitenko, який виконав головну роль в новому серіалі телеканалу ТЕТ "Ромео і Джульєтта з Черкас",- написали автори поста.

Користувачі Мережі стали сперечатися в коментарях з приводу нового учасника і складу в цілому:

"Точно вам кажу, він переможе😂 😂", "дуже класний склад. Нові герої... Свіжі обличчя...😍 🔥 ", "Серйозно??? Ну красунчик!!!!🔥 🔥 🔥 ", "Сподіваюся з профі танцюристів буде за кого повболівати😌. Бо склад учасників поки не радує ( " , "Єєєєє 🔥 🔥 🔥Ну ось дійсно я нарешті задоволена учасником)) Іван, успіху !!! 🔥А далі - ще один крутий учасник 😍 Костя))".

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