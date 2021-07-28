Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася розкішною фізичною формою
Як повідомляє Politeka.net, під час карантину зірка набрала зайву вагу, про що зізналася в одному з інтерв'ю. Тому після карантину 42-річна співачка стала активно займатися в спортивному залі, щоб повернути собі колишню форму.
На останніх концертах Лорак в пікантних нарядах показала, що це їй вдалося. Наостанок співачка добила шанувальників кадрами з відпочинку, на яких позувала в спокусливому бікіні білого кольору.
"Час подумати, час завантажити нову програму. Попереду багато сюрпризів", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних компліментів.
"Спокусливі ніжки", "Мммм, ну яка ж краса", "Так не вистачало таких фоток", "Чекаємо з нетерпінням ваших сюрпризів! Завжди дуже інтригуюче..", "Можна з розуму зійти від цієї краси!", "Моя любов", - пишуть користувачі Мережі.
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