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Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася розкішною фізичною формою

Як повідомляє Politeka.net, під час карантину зірка набрала зайву вагу, про що зізналася в одному з інтерв'ю. Тому після карантину 42-річна співачка стала активно займатися в спортивному залі, щоб повернути собі колишню форму.

На останніх концертах Лорак в пікантних нарядах показала, що це їй вдалося. Наостанок співачка добила шанувальників кадрами з відпочинку, на яких позувала в спокусливому бікіні білого кольору.

"Час подумати, час завантажити нову програму. Попереду багато сюрпризів", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних компліментів.

"Спокусливі ніжки", "Мммм, ну яка ж краса", "Так не вистачало таких фоток", "Чекаємо з нетерпінням ваших сюрпризів! Завжди дуже інтригуюче..", "Можна з розуму зійти від цієї краси!", "Моя любов", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак в купальнику вразила фігурою: співачку завалили питаннями про збільшення бюста.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в крихітному бікіні звела з розуму екс-чоловіка Наташі Корольової і MARUV: "яка засмага!".

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