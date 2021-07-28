Починаюча співачка SLAVIA, яка нещодавно розлучилася з продюсером і музикантом Дзідзьо, зачарувала яскравою красою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позувала з яскравим макіяжем і красивою укладкою. Дівчина сиділа за столом, тримаючи в руках келих з коктейлем. Вона виглядала неймовірно щасливою, про що не упустила моменту повідомити в пості.

"Вітаю З Днем Хрещення Русі, і Днем ангела Володимира. Підготовка до концерту з оркестром забирає багато сил...Сьогодні день любові до себе. З напруги-в легкість, розслабленість і сяйво", - підписала фото молода зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Вітаю тебе сонечко! Яка ти гарненька, як квіточка! Любові тобі!", "Дуже красива", "Леді, ви прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після розлучення Slavia будує сольну кар'єру.

Нагадаємо, що Slavia засвітилася в обнімку з гітаристом свого колишнього чоловіка: фото з музикантом.

Як повідомляла Politeka, Slavia зачарувала фігурою в різних нарядах і показала, як світиться від щастя: "мені найбільше пасує...".

Також Politeka писала, що Slavia показала принади фігури у вузькому боді, без компліментів не обійшлося:"ви як Мерилін Монро".