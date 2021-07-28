Починаюча співачка SLAVIA, яка нещодавно розлучилася з продюсером і музикантом Дзідзьо, зачарувала яскравою красою
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позувала з яскравим макіяжем і красивою укладкою. Дівчина сиділа за столом, тримаючи в руках келих з коктейлем. Вона виглядала неймовірно щасливою, про що не упустила моменту повідомити в пості.
"Вітаю З Днем Хрещення Русі, і Днем ангела Володимира. Підготовка до концерту з оркестром забирає багато сил...Сьогодні день любові до себе. З напруги-в легкість, розслабленість і сяйво", - підписала фото молода зірка.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів про свою любов, світячись від щастя: "Мені не вистачає слів..."
Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": "Дуже шкода..."
Сіроока внучка Чапкіса "приворожила" єдиного сина Софії Ротару: "Закоханий..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
"Вітаю тебе сонечко! Яка ти гарненька, як квіточка! Любові тобі!", "Дуже красива", "Леді, ви прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що після розлучення Slavia будує сольну кар'єру.
Нагадаємо, що Slavia засвітилася в обнімку з гітаристом свого колишнього чоловіка: фото з музикантом.
Як повідомляла Politeka, Slavia зачарувала фігурою в різних нарядах і показала, як світиться від щастя: "мені найбільше пасує...".
Також Politeka писала, що Slavia показала принади фігури у вузькому боді, без компліментів не обійшлося:"ви як Мерилін Монро".