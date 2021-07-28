Відома співачка Віра Брежнєва, яка будує успішну кар'єру в Росії, похвалилася ідеальною фігурою в тілесній нижній білизні

Як повідомляє Politeka.net, 39-річна співачка постала перед камерою в красивих обтягуючих велосипедках і мініатюрному топі. Ефектна блондинка вирішила влаштувати домашні танці, показавши свою вражаючу фігурку.

Вона покрутила стегнами, після чого показала, як вміє втягувати живіт. Спочатку артистка надула живіт, сильно вип'ятивши його, після чого знову втягнула.

"Надздібності. Я ось що вмію, а ви що?",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних компліментів і відгуків про її фігурку.

"Пощастило ж Кості з дружиною", "Така ти крихітка", "зухвало", «А що вже в нижній білизні позувати, це круто?", "Навіть дощ в Мск не врятує від пожежі, яку творить Брежнєва», «заворожує», "запаморочливі здібності", - пишуть користувачі Мережі.

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