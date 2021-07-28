Ольга Полякова накинулася на підписників, які обговорювали її фігуру в соціальних мережах

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала фото в купальнику і вирішила відчитати тих, хто під попереднім постом висловлювався про її фігуру.

"Бляха муха..., та деякі тут охреніли, від безкарності..., яка вам справа до чужих цицьок, ніг, дупи, морди...невже людей оцінюють тільки по зовнішності..., це ж маячня, коли в цьому світі стало головніше мати груди, ніж мізки, дупу, ніж співчуття, губища, ніж власну позицію???? Невже", - обурилася Полякова.

У коментарях артистці залишили масу компліментів. Багато хто вирішив відповісти Поляковій на її зауваження.

"Допоможе тільки лоботомія", "Розкіш", "Гідна відповідь Джей Ло", "Олечка ви супер", "Моє сонечко", "Ти прекрасна. Обожнюю тебе. Прекрасна мати і талановита людина", "Ну а як же без хайпа!? Нашим людям потрібен хліб і видовища. Ви показуєте своє життя, а люди по фото роблять висновки", "Браво Ольга!",- пишуть користувачі Мережі.

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