Дружина українського шоумена і ведучого Андрія Джеджули зізналася, що чоловік неодноразово піднімав на неї руку
Як повідомляє Politeka.net, Юлія Леус дала відверте інтерв'ю YouTube-каналу "Олицька", де розповіла жахливі подробиці зі спільного життя з шоуменом. На одному з Instagram-пабліків опублікували уривки з програми.
За словами Леус, вперше Джеджула підняв на неї руку через два місяці після весілля. Далі ситуація тільки погіршувалася.
"На 8 місяці вагітності він кидав мене на підлогу і все знімав на камеру. Плював в обличчя і знімав...",- зазначила Леус.
Вона також розповіла, що Джеджула підсипав їй у каву наркотики, після чого спостерігав, як вона займається на біговій доріжці.
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У коментарях розповідь жінки викликав великий відгук.
"Дуже шкода, що це не рідкість в наш час", «а на людях Джеджула строїть з себе святого», «так і замислюєшся... Що краще бути однією, ніж псувати собі життя і нервову систему", "по ньому видно, що він деспот", "Санта втекла від нього, і нехай вона тікає! Його місце в психлікарні!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що дружина Джеджули після скандалів з чоловіком вразила зізнанням: "я фізично не зможу...".
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