Український шоумен, продюсер і телеведучий Юрій Горбунов показав, як насолоджується відпочинком за кордоном

Як повідомляє Politeka.net, днями Горбунов разом з вагітною дружиною і маленьким сином в черговий раз вирушили у відпустку до Туреччини. Артисти публікували кадри з літака, після чого поспішили на пляж.

На свіжому фото Горбунов засвітився з сином Іваном, обличчя якого зірки досі не показують публіці. Телеведучий тримав хлопчика на руках, стоячи по коліно у воді. Вони позували на тлі водного автомобіля, на якому збиралися кататися.

"Водні гонщики до перемог готові! Температура повітря якраз підходить для водних змагань +41", - підписав фото гордий батько.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Крута у вас температура, але море рятує!", "Гарного Вам відпочинку", "клас", " Юрасик і Івасик - крута чоловіча компанія!", "Ви ідеальний батько", "Ось це відпочинок!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов здивував новим образом і оригінальним антуражем: "вуса не потрібні".

Як повідомляла Politeka, Горбунов з вагітною дружиною поїхали з України, прихопивши сина: "нарешті!".

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив свій особняк по сусідству з Потапом: "налітай!".