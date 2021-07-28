Екс-солістка групи Nikita, співачка і діджей Анастасія Кумейко зачарувала екстремальним декольте
Як повідомляє Politeka.net, 35-річна красуня любить відверті і пікантні образи ще з часів роботи в Nikita разом з Дашею Астаф'євою. Тоді дівчата полюбляли наряди з латексу і нерідко виступали наполовину оголеними. Зараз Кумейко вибирає більш стримані вбрання, але не забуває про бурхливу молодість.
На свіжих фото ефектна брюнетка позувала в мініатюрному сяючому топі з дуже глибоким декольте. Зверху Кумейко накинула білий вільний піджак. Волосся Анастасія зібрала в тугий пучок.
"Є у мене такі персонажі, до яких хочеться підійти і запитати: «якого хуудожника...?». А у вас ?;)", - звернулася до шанувальників артистка.
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У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.
"Нана бомба", «Українська Моніка Беллуччі)», «Ох і зірка», «тітка Нана», «сяє як діамант», «Богиня», "ти неймовірна жінка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анастасія Кумейко в бікіні дозволила помилуватися своїми формами: яскравий кадр.
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