2021-й виявився багатим на "врожай" немовлят. Серед зірок, які готуються зустрітися зі своїми малюками, ведуча Катя Осадча, співачка MamaRika, дружина футболіста Олександра Зінченка та інші

На сторінці "Зіркового шляху" в Instagram зібрали фото майбутніх матусь, які не соромлячись показують значні животики в очікуванні дива, передає Politeka.net.

Так, 25-річна журналістка і дружина Зінченка Влада Седан попозувала в червоному купальнику, вразивши розмірами кругленького животика. До речі, пара розсектерила радісну подію на початку літа. До цього дівчина ходила в широкому вбранні, явно приховуючи свою фігуру.

Осадча теж тривалий час зберігала в таємниці, що перебуває при надії, поки об'ємні наряди не перестали рятувати ситуацію. Для 37-річної ведучої це буде вже третя дитина, друга спільна з її чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим.

На свого первістка чекають 32-річна MamaRika і її чоловік, гуморист Сергій Середа.

"Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою", - так оголосила про вагітність співачка. На знімку у фотопідбірці красуня позувала напівоголеною, приспустивши сорочку з плеча.

Користувачі Мережі гаряче обговорили в коментарях побачене:

"❤️Катюша і Влада красуні і розумнички"

"Задрали ці вже голі вагітні, сором, показують всім те, що є сакральним 😢"

"Некрасиві фотографії. Вагітна жінка це ніжність, скромність. Ну ніяк не оголення себе напоказ"

"Нехай чекають, ну навіщо голими... Кінець світу, нічого святого..."

"Катя найгарніша, навіщо роздягатися, не зрозуміло"

Нагадаємо, Осадча в трусах і майці розповіла про складнощі третьої вагітності: "буде хлопчик"

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