Американська невістка Григорія Чапкіса, легендарного хореографа і судді з "Танців з зірками" показала його підрослих онуків

Нещодавно сім'ю наздогнало велике горе, 13 червня на 92-му році життя помер Григорій Чапкіс. Його діти, що розлетілися по світу (дочка Лілія живе в Італії, а син Грег в США), приїжджали до Києва, щоб провести батька в останню путь.

Як відомо, обидва нащадків Григорія Миколайовича пішли по його стопах, і займаються танцями. Так, син організував свою школу Chapkis Dance в Сан-Франциско, його дружина Ембер, з якою вони у відносинах близько двадцяти років, у всьому йому допомагає. Танцювальна студія Грега користується великим успіхом. Син Чапкіса бере участь зі своїми вихованцями в різних американських талант-шоу, а також робить постановки зіркам.

Смерть Григорія Миколайовича стала потрясінням. Ембер постралася скрасити цей непростий час для своїх рідних і відвезла дітей до океану. У своєму новому пості в Instagram невістка Чапкіса показала його підрослих онуків - п'ятирічного Макса і 12-річного Ніколі.

"Мені це було потрібно ... свіже повітря, запах океану. Розмовляю з моїми хлопчиками, слухаючи, як вони говорять про різні дурниці. Я люблю це. Хотіла б я робити більше подібних пригод", - підписала вона атмосферні кадри.

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