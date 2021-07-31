Ведучого тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова потрясла трагедія, що сталася з його другом-льотчиком

Так, 38-річна зірка телеекранів попрощався з товаришем, що розбився в авіакатастрофі. Відповідний пост Комаров опублікував у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Нагадаємо, 28 липня в одному з сіл Коломийського району Івано-Франківщини літак впав на будинок і спалахнув. В результаті загинули чотири людини, троє пасажирів (хасидів-іноземців) і пілот.

Другом Комарова виявився саме льотчик - Ігор Табанюк, у якого за плечима сорок років стажу пілотування.

"Мені складно писати і говорити. Ігор був другом. Він - один з кращих пілотів України. Людина, яка все своє життя, час, сили і енергію віддала авіації. Її розвитку. Людина, яка за свої гроші відродила аеродром в Коломиї з руїн, відкрила льотну школу, проводила свята для всіх бажаючих", - не стримав емоцій Комаров.

Примітно, що до цього в авіакатастрофі загинув син Табанюка.

Користувачі підтримали ведучого, висловивши свої співчуття в коментарях:

"Це дійсно трагедія і величезна втрата. Він викликав захоплення. Співчуваю тим, хто його любив і для кого він був цілим світом"

"Я в шоці, я дивилася всі передачі з ним, сумувала за його сином. Коли почула, просто оніміла, бідні жінки цієї сім'ї, які випробування їм доводиться витримувати. Вічний політ Ігорю!"

"...тепер він пішов до сина до Деніса, який розбився в 2013 році... плачу з усіма... дуже дуже боляче"

"Позавчора тільки проїжджав повз Коломиї на машині... Цей літак якраз заходив наді мною на посадку... Яке горе..."