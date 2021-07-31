Ведучого тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова потрясла трагедія, що сталася з його другом-льотчиком
Так, 38-річна зірка телеекранів попрощався з товаришем, що розбився в авіакатастрофі. Відповідний пост Комаров опублікував у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
Нагадаємо, 28 липня в одному з сіл Коломийського району Івано-Франківщини літак впав на будинок і спалахнув. В результаті загинули чотири людини, троє пасажирів (хасидів-іноземців) і пілот.
"Я в шоці, я дивилася всі передачі з ним, сумувала за його сином. Коли почула, просто оніміла, бідні жінки цієї сім'ї, які випробування їм доводиться витримувати. Вічний політ Ігорю!"
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Нагадаємо, літак впав на житловий будинок на Івано-Франківщині: перші кадри з місця аварії.
Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" розповів про свої пригоди в Україні, попередивши про небезпеку.
Також Politeka писала, що Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" жахнув розпухлим обличчям