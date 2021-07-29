Відомий шоумен Потап на нових зйомках рекордно змінився і змінив зачіску

Артист постійно зайнятий роботою в різних шоу, де може по-різному проявити себе і показати з нового боку. Цього разу в розділі Сторі артист дійсно вразив змінами в зовнішності.

Справа в тому, що співак постав перед камерою в білій майці і привернув увагу незвичайною зачіскою. Потап надів біловолосий перуку з недбало укладеними локонами. Якраз їх і поправляв в цей час стиліст, поки співак замилувався новим собою перед ка камерою.

Особливо примітно те, що в останній раз артист з волоссям такої довжини ходив лише коли був підлітком.

Як можна помітити, в цілому, співак має дуже насичений і складний графік, причому його подорожі, пов'язані з концертною діяльністю, рідко збігаються з концертами дружини. Велику частину часу Потап і Настя проводять порізно і знімаються в різних проектах, а також влаштовують великі концерти.

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