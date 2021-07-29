Український режисер-постановник і продюсер Олег Боднарчук розповів про конфлікт зі співачкою Тіною Кароль

Відома виконавиця Тіна Кароль вісім сезонів перебувала у складі тренерів популярного шоу "Голос. Країни ", передає Politeka.net. Саме у цієї співачки найбільше підопічних, які завоювали перемогу на проекті. Крім того, три сезони зірка була тренером на шоу "Голос Діти"

У своєму інтерв'ю на Ютуб-каналі DOROTYE Олег Боднарчук розкрив деякі деталі залаштунків проекту, в якому він також працював.

За словами режисера, в його практиці було три артисти, з якими він не захотів працювати у співавторстві, серед них: Алла Пугачова, Святослав Вакарчук і Тіна Кароль. З останньою він перестав працювати п'ять років тому.

Як зазначив продюсер, у нього трапилися непорозуміння зі співачкою на зйомках "Голосу". На думку Боднарчука, у Тіни було завдання перемогти будь-якими методами.

Режисер згадує, що у зірки з'являлася маса незрозумілих ідей, які йому не підходили. Зокрема, артистка одягла мак на хлопчика, сказавши, що це символ 8 Травня, після цього Боднарчук і Кароль посварилися.

"Кажу, навіщо йому цей мак? Це ж ні до чого. Вона: "Мені треба!" Я зрозумів, що вона таким чином якимось людям натякає, щоб вони за нього голосували. Це ж символ, який до пісні не мав відношення. Я не вважаю, що на війні всі методи хороші", - поділився режисер.

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