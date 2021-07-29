Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма влаштував незвичайну фотосесію в лісі зі своєю дружиною

Танцюрист поділився новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Раніше цього літа Яма встиг відпочити в Карпатах зі своєю дружиною лілією і сином Леоном. Однак, крім відпочинку на природі сімейство встигло провести там ще й фотосесії.

На нових фото Яма позує зі своєю дружиною. Знімки зроблені в гущі лісу, тому виглядають трохи загадково і містично. Лілія стоїть на передньому плані. На ній розкішне малинове плаття з відкритими плечима, поясом-корсетом і довгим шлейфом ззаду.

Сам Яма позує на задньому плані. На першому знімку він ніби наближається до дружини, поки та не бачить, проте на другому фото танцюрист відвертається і починає йти в протилежному напрямку, в той час як Лілія тягне до нього руку.

"Карпатські пригоди. Продовження слід", - підписав кадри Яма.

Його шанувальники не змогли пройти повз цих знімків.

"Чарівні", "найкрасивіші", "як красиво", "Ах, як похмуро і чарівно!", "Як у Сутінках", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" здивував незвичайним заняттям серед полів.

Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" показав своїх літніх батьків і здивував одкровенням.

Також Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Яма разом з сином і дружиною потрапили в неприємність на відпочинку.