Екс-солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала свою ідеальну фігуру на пляжі
Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. Ще зовсім недавно Санта відпочивала в Канах, де їй випала можливість відвідати гламурну вечірки в рамках знаменитого Канського кінофестивалю. Відпочинок співачки триває, проте зараз вона вже встигла перебратися до Греції, і тепер насолоджується місцевим морем і сонцем.
На новому знімку Дімопулос показала, як проводить час на пляжі. Співачка позувала біля води в зухвалому червоному купальнику-бікіні без лямок на ліфі. Санта стояла, кокетливо відставивши ногу і трохи піднімаючи плавки з одного боку.
Таке вбрання дозволило співачка продемонструвати свою підтягнуту фігуру з яскраво-вираженим пресом.
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"Прийми позу", - підписала знімок Дімопулос.
Шанувальники співачки прийшли в захват від її фото.
"Шикарна моя", "Який неймовірний прес", "яка фігура", "ти ідеальна", "фігура-мрія", "Лара Крофт", "прийняти позу королеви краси", "дуже круто", "ви шикарно виглядаєте!",- пишуть люди.
Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос насолодилася відпочинком у сукні без ліфа.
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос після звернення до лікаря вразила одкровенням про здоров'я і кадром з донькою.
Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос показала дітей, яких вивезла з України.