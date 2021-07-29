Дружина сина покійного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса показала, в якій відмінній формі вона знаходиться

Як відомо, 42-річний син легендарного українського танцюриста ще давно переїхав з матір'ю з України в США. Грег Чапкіс пішов по стопах свого батька і навіть відкрив у Штатах власну танцювальну школу Chapkis Dance в Сан-Франциско, яка, судячи з інформації в мережі, користується небувалим успіхом.

Особисте життя сина Чапкіса також склалося добре: двадцять років тому він одружився на своїй коханій на ім'я Ембер. Зараз ефектна блондинка допомагає йому зі школою. У пари є двоє синів: 12-річний Ніколі і 5-річний Макс.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Ембер Чапкіс поділилася новими фото, які зробила в танцювальній студії чоловіка. На Селфі жінка позує перед великим дзеркалом. Вона одягнена в зручні чорні шорти і майку, а її волосся зібране нагорі. У підписі до фото Ембер уточнила, що зробила фото, поки наводила в студії чистоту.

Судячи зі знімків, дружина Чапкіса знаходиться у відмінній фізичній формі.

"Зібрати волосся і за роботу. Потрібно отримувати найкраще з будь-якої ситуації, в яку потрапляєш", - написала Ембер.

Її передплатники тут же почали коментувати.

"Красива леді", "красуня", "красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, єдиний син покійного Чапкіса показав свою красиву сім'ю в Америці і дружину Ембер.

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса в прозорому міні засліпила розкішними формами біля басейну.

Також Politeka писала, що внучка Чапкіса в міні-бікіні заворожила спокусливою позою на пляжі.