Ведучий шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала відома українська співачка Злата Огневич, розкрив подробиці проекту

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник розповів, чим нове шоу буде відрізнятися від того, в якому брала участь Ксенія Мішина, пишуть «Факти».

За словами ведучого, вже знята велика частина нової "Холостячки".

"Після успіху попереднього сезону цього року було вирішено зробити ще більше епізодів. Якщо перша "Холостячка" тривала дев'ять випусків, то зі Златою їх вийде дванадцять. Відповідно, буде більше чоловіків-25. У першому сезоні брали участь шістнадцять чоловік. Зрозуміло, що збільшиться число побачень і емоційних подій», - розповів Григорій.

Також він зазначив, що цього разу зйомки вийшли за межі України.

Раніше Огневич зізналася, що планує цілуватися з учасниками шоу, якщо це буде доречно і така можливість буде.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Огневич наочно показала нареченим, в якій розкоші любить відпочивати: "тепер мені хочеться...".

Нагадаємо, що Огневич в розпал зйомок " Холостячки "приголомшила одкровенням про особисте життя:" я не можу...".

А ще Politeka повідомляла, що Огневич в розпал зйомок "Холостячки" відверто розповіла про труднощі в житті: "всі сили йдуть на те, щоб…".