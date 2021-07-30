Співак Олег Кензов ошелешив публіку своїми витівками під час концерту
Про подію розповіли глядачі, які прийшли на виступ 32-річного артиста, пише ТСН. Також в мережі опублікували кадри.
"Олег Кензов давав сольний концерт при повному Палаці культури в м. Бердянськ. Квитки на цей захід коштували дуже не дешево! І в підсумку замість якісної концертної програми яка покладається статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний Чад, витівки, мат і просто відраза!» - йдеться в повідомленні Діми Волканова.
Олег Кензов кілька разів підкидав мікрофон, намагаючись його зрозуміти. але безуспішно.
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"Спасибі Олегу і його команді за цю ганьбу! Хочеться що б якомога менше таких людей займали чиє то, дійсно заслужене місце на нашій естраді... " - пишуть в мережі.
"Ганьба який! Добре що не пішла», «О, Боги», «Жесть", " це жах...Ганьба", " Я в шоці!", "Може він сцену з шинком поплутав? Йому варто повчитися культурі спілкування з людьми. У нас в провінції багато музикантів поводяться набагато поважніше і культурніше з глядачами і навіть на корпоративах. А "це» - викликає тільки огиду і дискредитує музикантів", - пишуть користувачі Мережі.
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