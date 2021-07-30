Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий здивував несподіваним перевтіленням
Як пише Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці зірки «Квартал 95» в Інтсаграм. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).
Євген Кошовий озвучив короля Ліліпутії в мультфільмі "Гулівер повертається", який почнуть показувати в кінотеатрах з 19 серпня. Зазначається, що мультфільм випусти до Дня Незалежності України.
"Я, Євген Кошовий, запрошуючи вас в божевільну подорож "Гулівер повертається", де я перевтілився в короля. Так, саме Моїм голосом заговорить неперевершений король Ліліпутії", - звернувся Євген до українців.
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Зазначимо, кадри з мультика зацікавили користувачів мережі.
"Клас👍 👍 👍 🔥 🔥 🔥обов'язково піду сміх у Жеки приголомшливий і запальний🔥🔥", "супер", "сміх балдьожний", - коментують пост Євгена Кошового в мережі.
Зазначимо, Кошовий вже не вперше озвучує персонажів мультфільмів. Зокрема раніше він брав участь в українському дубляжі мультфільму "Angry Birds в кіно 2", подарувавши свій голос одному з головних персонажів - Чаку.
Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" приміряла образ русалочки, розбурхавши чоловіка.
Як повідомляла Politeka, НП трапилася з Євгеном Кошовим з "Квартал 95" по дорозі на роботу.
Також Politeka писала, що Євген Кошовий показав, яким був 14 років тому і зворушливо зізнався дружині в коханні.