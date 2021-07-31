Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник прокоментував розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта
Своєю бачення ситуації він озвучив в інтерв'ю «Факт».
"Я не бачився з Сашею і Ксюшею після того, як з'явилася інформація про їх розставання. Мені здається, вони занадто емоційні. Їм би стати більш стриманими", - зазначив Григорій.
Разом з тим Григорій не втрачає надії, що Олександр і Ксенія знову будуть разом.
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"Але мені їх пара дуже подобалася. Тому досі сподіваюся, що Саша і Ксюша помиряться. Але якщо навіть і розлучилися назавжди, що ж — таке життя. Думаю, у них все одно залишаться прекрасні спогади один про одного і час, проведений разом», - зізнався телеведучий.
Нагадаємо, 16 липня Ксенія Мішина приголомшила шанувальників зізнання про розставання з Олександром Еллертом.
"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення», - написала тоді вона на своїй сторінці в Instagram.
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