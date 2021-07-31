Актриса Анна Саліванчук розповіла, як на неї накричав режисер прямо на зйомках

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук є зіркою ситкому "Одного разу під Полтавою", в якому грає роль продавщиці магазину. У своїх Instagram-сторіс зірка, відповідаючи на запитання шанувальників, нещодавно розповіла і навіть показала кумедний інцидент на зйомках. Виявилося, що на актрису накричав режисер ситкому Андрій Бурлака.

У мережі Анна показала відеофрагменти зі зйомок, коли режисер приходить в декорації магазину і бачить там бардак. За це він починає лаяти актрису, за кадром чується його голос. "Навела б порядок. Що це тут? Що ти твориш?",- кричить режисер на актрису. А в цей час перелякана Саліванчук істерить і тікає за прилавок, ховаючись від розгніваного режисера.

Нагадаємо, Дружина продюсера "Квартал 95", виставивши пишне декольте, повідала про задоволення від життя: "Це все моє...".

Як повідомляла Politeka, Дружина продюсера "Квартал 95" видала українкам, Як правильно жити: "Дерзайте!".

Також Politeka писала, що Дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, куди колола ботокс і скільки тепер важить: "До народження Микити була...".