Ресторатору Ектору Хіменес-Браво дісталося після нового випуску МастерШеф. CELEBRITY
Так, в 9 випуску шоу показувати свої кулінарні таланти будуть власники собак: Джамала, Олег Кензов і Діма Коляденко, — і господарі кішок: Ілона Гвоздьова, Монро і Амадор Лопес. При цьому цікаво, що судді Ектор Хіменес-Браво і Дмитро Танкович ― завзяті собачники.
У мережі показали поки тільки анонс програми. Але навіть нарізка фрагментів цього випуску викликала дуже бурхливу реакцію мережі. Схоже, формат кулінарного шоу з зірками не дуже сподобався глядачам.
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"Це знущання над глядачами, де ви зірок побачили, рейтинг шоу пішов у мінус" « " гірше шоу Я не бачив, СТБ обо**ались по повній, і деградує Ектор», «останній випуск таке фуфло», «знущання над глядачами», - пишуть в мережі обурені глядачі.
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