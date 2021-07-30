Ресторатору Ектору Хіменес-Браво дісталося після нового випуску МастерШеф. CELEBRITY

Так, в 9 випуску шоу показувати свої кулінарні таланти будуть власники собак: Джамала, Олег Кензов і Діма Коляденко, — і господарі кішок: Ілона Гвоздьова, Монро і Амадор Лопес. При цьому цікаво, що судді Ектор Хіменес-Браво і Дмитро Танкович ― завзяті собачники.

У мережі показали поки тільки анонс програми. Але навіть нарізка фрагментів цього випуску викликала дуже бурхливу реакцію мережі. Схоже, формат кулінарного шоу з зірками не дуже сподобався глядачам.

"Це знущання над глядачами, де ви зірок побачили, рейтинг шоу пішов у мінус" « " гірше шоу Я не бачив, СТБ обо**ались по повній, і деградує Ектор», «останній випуск таке фуфло», «знущання над глядачами», - пишуть в мережі обурені глядачі.

Нагадавши, Ектор Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "прийшов час познайомити вас трохи ближче"

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво зганьбився "невдалим" рецептом популярної страви.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "розповів про те, як пережив викрадення:" побили до напівсмерті, вивезли за місто і..."