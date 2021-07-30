Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча похвалилися розкішним відпочинком у Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, днями зірки всім сімейством вирушили відпочивати за кордон. З собою вони взяли маленького сина Івана. На свіжих фото Горбунов сидів на водному мотоциклі разом зі своїм сином. Було видно, що хлопчик з нетерпінням чекає поїздки.

"Вперед, мій капітан! Швидше вітру!",- підписав знімок Горбунов.

Осадча теж похвалилася знімком з відпочинку. Красуня позувала у вільній сукні на тлі пальм і зелені.

"Літо 2021, поки мама удвох", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків про її зовнішній вигляд.

"Катюня, хто у вас повинен народитися? Я думаю хлопчик", «красива», «як завжди, неперевершена», "Катя, ви вау", "Сукня просто прекрасна, якщо можна, відкрийте таємницю, хто майстер цього шедевра. Краса в простоті", "просто богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов у відпустці побешкетував з вагітною Катею Осадчою:"Дельфін і русалка".

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