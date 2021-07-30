Відома модель і актриса Емілі Ратаковски показала спекотні кадри з відпочинку на яхті

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка нещодавно народила первістка, часто радує шанувальників яскравими фото в своєму Instagram. Красуня не упускає можливості похвалитися своїм розкішним тілом, і цього разу виклала у своєму мікроблозі спекотні кадри з відпочинку.

На нових знімках Емілі зображена на шикарній яхті, де відпочиває, мабуть, з чоловіком і дитиною, адже на одному з фото вона показала сина. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливому образі-на ній строкаті трусики і яскравий облягаючий топік, під яким немає бюстгальтера. Свій образ модель доповнила величезним пляжним капелюхом, під яким видно розпушене волосся, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Ратаковскі жартівливо написала: "Ще одна яхта, ще одне пиво (скоро з'явиться новий @inamoratawoman). Користувачі тут же почали обговорювати фотографії Емілі, засинаючи її компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Ратаковскі в купальнику присіла навпочіпки, блиснувши спокусливими формами: гаряче фото.

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Також Politeka писала, що Ратаковскі в тоненькій сукні здивувала розміром декольте: гарячий кадр.