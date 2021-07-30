Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич похвалилася відмінною фігуркою

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Злата опублікувала фото, яке буквально звело з розуму її шанувальників. 35-річна зірка позувала в червоному топі, який нагадував верх від купальника, а також в довгій прозорій червоній спідниці. Під спідницею у зірки красувалися шортики, які вигідно підкреслили її талію і округлі стегна. Рюші на спідниці додали образу співачки загадковості.

Як відомо, Огневич стала новою героїнею шоу "Холостячка". У першому сезоні свою любов шукала Ксенія Мішина, яка досить довго зустрічалася зі своїм обранцем після проекту. Злата йде на проект, щоб знайти свою любов. Про це артистка розповідала в інтерв'ю. Також співачка зізналася, що їй не щастить з хлопцями через її довірливість. Злата уточнила, що їй трапляються одні покидьки.

Нагадаємо, що Огневич в розпал зйомок "Холостячки" заговорила про особисте життя: "Я не можу...".

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