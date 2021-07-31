Співачка і актриса Дженніфер Лопес покрасувалася перед камерою в мініатюрному бікіні

Як повідомляє Politeka.net, Джей Ло нещодавно відсвяткувала свій 52-й день народження. Відсвяткувати вона його вирішила гучними фото в міні-бікіні в супроводі зі своїм коханим, актором Беном Аффлеком. Втім, цього красуні здалося мало і вона приголомшила шанувальників новими кадрами в крихітному купальнику.

На свіжих фото Лопес позувала в жовтому бікіні, яке прикрило тільки найпотаємніше. Зірка сиділа на м'якому диванчику, виставивши вперед стегно. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Пощастило Аффлеку", "Які форми", "жінка мрії", "Яка ж ти красива", "виглядаєш на всі 100%", "фігурка вогонь", "мрія", "Афродіта", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Джей Ло і Бен Аффлек зараз відпочивають в Італії, радуючи папараці спільними кадрами. Зоряне возз'єднання через 17 років після розставання стало найбільш обговорюваною темою за останній час.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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