Українська співачка Ольга Цибульська поділилася яскравими кадрами з відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram співачка вирішила показати кадри зі своєї відпустки в Туреччині. Красуня позувала на дереві в дуже коротких шортиках. Виглядала зірка чудово.
"Ці фотки я зробила в Туреччині в середині червня. Якась дівчина точно зробила такі ж десь позавчора. Відсортувала, полайкала улюблені і зі спокійною душею лягла спати. Можливо, перед сном вона випила келих крижаного Prosecco, поки обговорювала свій неідеальний загар з подругою в Телеграм. Можливо, перед сном вона надіслала кращі фотки своєму бойфренду. Або тому, хто міг би ним стати. Можливо, вона навіть трохи їх відфотошопила. Можливо. Зовсім трохи", - пофантазувала артистка, закликавши шанувальників цінувати життя.
У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.
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"Фотографії розкішні!", "Які ніжки!", "Оля ти красуня, цьомаю", "Супер, обожнюю!", "Чарівна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Цибульська здивувала подробицями особистого життя: "чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб...".
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