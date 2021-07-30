Українська співачка Камалія, яка одружена з мільйонером Мохаммадом Захуром, показала свого улюбленця

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала зі своїм конем Лакі Вей. Артистка притулилася до тварини і весело сміялася.

Як відомо, останнім часом Камалія захоплюється кінним спортом і навіть виступає на змаганнях. У себе в соцмережах вона анонсувала черговий захід, де з'явиться в якості учасниці.

"Друзі! Запрошую вас підтримати мене і насолодитися грацією кінного спорту у виїздці", - підписала фото зірка, анонсувавши змагання, в яких братиме участь.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Класне фото", "Лакі крихітка. Який же він гарний. Шкода далеко, я б із задоволенням прийшла. Бажаю удачі", "Ви дуже красива. Залишайтеся такою. Бажаю вам і Лакі Вей успіхів і перемоги! Всього кращого", - пишуть користувачі Мережі.

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